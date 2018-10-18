'Çorbam neden geç geldi' dedi, sonrası dehşet

olay, saat 02.30 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çorbacıya gelen Selçuk S. söylediği çorba geç geldiği gerekçesiyle iş yeri sahibine sinirlenerek "Çorbam niye geç geldi" diyerek belinden çıkarttığı ruhsatsız silahla bir el ateş etti.
MASALARI KIRDI
Silahı tutukluk yapan Selçuk S. elindeki silahın kabzasıyla masalara vurarak kırdı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şahsı yakalayarak silahıyla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor
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