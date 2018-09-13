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Çorbanın içinden ölü sıçan çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

İğrenç olay Çin'deki popüler bir restoranda yaşandı! Müşteri olarak gelen hamile kadının çorbasından ölü bir sıçan çıkınca restoranın piyasa değeri 190 milyon dolar düştü.

Kadının çorbadan çıkan ölü sıçanın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmasının hemen ardından restoranın piyasa değeri yılın en düşük seviyesine düştü.

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Shandong'da bulunan o şube geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca restoranın kadına tazminat olarak 729 dolar teklif ettiği öğrenildi.

Yerel medyaya göre teklifi reddeden kadın ve eşi, tam tekmil bir sağlık kontrolünden sonra tazminat konusunda anlaşılacağını aktardılar.

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Çorba ölü sıçan çin çorbadan çıktı

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