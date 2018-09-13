Çorbanın içinden ölü sıçan çıktı!

Kadının çorbadan çıkan ölü sıçanın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmasının hemen ardından restoranın piyasa değeri yılın en düşük seviyesine düştü.

Shandong'da bulunan o şube geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca restoranın kadına tazminat olarak 729 dolar teklif ettiği öğrenildi.

Yerel medyaya göre teklifi reddeden kadın ve eşi, tam tekmil bir sağlık kontrolünden sonra tazminat konusunda anlaşılacağını aktardılar.



