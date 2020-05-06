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Çörek arasında metamfetamin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Van'da, polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 'Van çöreği' arasına gizlenmiş 124 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, merkez Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo şubesine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği 'Oscar' yardımıyla kargo şubesinde yapılan detaylı aramada, bir kolinin içerisinde, ortası oyulmuş Van çöreklerinin arasına gizlenmiş 1 paket halinde piyasa değeri 6 bin 500 TL olan 124 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan A.Ş. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

(DHA)

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