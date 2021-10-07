HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çörek otu ekti, yüzde 70 elektrik gideri azaldı

Çörek otu ekti, yüzde 70 elektrik gideri azaldı

07.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çörek otu yetiştirmeye başlayan çiftçi Halil Karahan, sulamaya bağlı elektrik maliyetinin yüzde 70 azaldığını söyledi. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisine ait 700 dönümlük arazide üretim yapan çiftçi, pandeminin etkisiyle tıbbi alanda da kullanılan çörek otuna talebin arttığını söyledi.

Çörek otu ekti, yüzde 70 elektrik gideri azaldı

Dicle Elektrik'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlattığı 'Verimli Tarım Hikayeleri'nin bu ayki konuğu Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Çağıl köyünde çiftçilik yapan Halil Karahan oldu. Elektrik şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında uygulama yapan Karahan, kendisine ait yaklaşık 700 dönüm arazide yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi nedeniyle bölgede geleneksel tarımın dışında çörek otu ekti. Karahan, sulama ihtiyacının büyük oranda azalması nedeniyle elektrik faturasını yüzde 70 azalttı. Ayrıca yeni üründe gübre ve tohum masrafını da yüzde 60 düşürdü.

EKİPLERDEN ÇİFTÇİYE ZİYARET

Dicle Elektrik Tarımsal Sulama Müdürlüğü’nden Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın, ziraat mühendisi Nermin Özdağ ve elektrik mühendisleri Gamze Mendi ile Mahmut Yeşil, Karahan’ı köyünde ziyaret etti. Ürün seçimi ve sulama tekniği konusunda Karahan’ın sorularına yanıtlayan uzmanlar, çiftçiyi verimli ve bilinçli tarım yaptığı için tebrik ederek, teknik desteğe hazır olduklarını bildirdi.

“PANDEMİ TIBBİ AROMATİK BİTKİLERE TALEBİ ARTIRDI”

Çörek otunun antik çağlardan bu yana alternatif tıp tedavisinde en çok kullanılan bitki olduğunu belirten Karahan, çörek otu üretiminin hem iklim koşullarına uygun olması hem de pandemiden kaynaklı tıbbi aromatik bitkilere olan talebin artmasından dolayı çok karlı hale geldiğini belirtti. Karahan, kasım ayının başından başlayarak şubat ayına kadar ekilebilen üründen sıkılarak yağı elde edildiğini ve gıda sektöründe yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

“YURT DIŞINDAN BÜYÜK BİR TALEP VAR”

Çörek otu gibi tıbbi aromatik bitkilerin fiyatı yurt dışı piyasasına ve döviz kuruna bağlı olarak artığına dikkat çeken Karahan, “Bu bitkiye son iki yılda pandeminin etkisiyle yurt dışından büyük bir talep var. Ekimi çok avantajlı çünkü doğal yağışlardan istifade edebilen bir bitki. Örneğin karşılaştırma yapmak gerekirse buğdayda sezonda iki veya üç kez sulama ihtiyacı varken, bu bitkiye kuraklık olmadığı sürece hiç su verilmese de olur. Kurak geçen bir yılda dönümden 80-150 kilogram verim alınırken, ilave sulama yapılması durumunda ise verim dönüm başına 200 kilograma kadar çıkabiliyor. Çiftçilere kesinlikle alternatif ürünler ekme tavsiyesinde bulunuyorum. Çörek otu ihraç edilen bir ürün olduğu için ülkeye de döviz kazandırılmış olur” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
PARTNER"O program benim için yıkım oldu!""O program benim için yıkım oldu!"
Cinsel istismarda bulunup kaçırmaya çalıştı! Ailenin kâbusu olduCinsel istismarda bulunup kaçırmaya çalıştı! Ailenin kâbusu oldu
Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Erbil taciz suçlamasının ardından, Ece Ronay'ın nişanlısıyla yemek yedi! "Bu olayları kapatalım"

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Pankart astı! CHP'li Özcan'dan Erdoğan'a destek

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Bugünden itibaren 'pastırma sıcakları' geliyor

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

Sally’nin son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Otobüs bileti alacaklar dikkat! Şart değiştirildi

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Müdür yardımcısından iki kız çocuğuna taciz! "Tecrübeliyim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.