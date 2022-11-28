Çörek otu yağı nasıl tüketilir, hangi malzemelerden yapılır? Çörek otu yağı nasıl içilir, içilirse ne olur?

Birçok yağ çeşidinin sağlığa olan faydaları sayesinde tüketimi önerilir. Çörek otu yağı da bunlardan biridir ve sağlık açısından birçok faydası bulunur. Bakım yağı olarak da bilinen çörek otu yağı saç dökülmesi, saç rahatsızlıkları veya saçı yumuşatmak için de kullanılan yağ çeşitlerinden biridir. Çeşitli saç maskeleri içerisinde de kullanılabilir. Cilt ve saç bakımının yanı sıra tüketilebilen çörek otu yağı diyet yaparken de kullanabileceğiniz yağ çeşitlerinden biridir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur, yağ yakma özelliğine de sahiptir. Kalp ve kronik rahatsızlıklar için de faydalı yağlardan birisi olan çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Çörek otu yağı nasıl tüketilir?

Çörek otu yağı, içerisinde çörek otu tohumlarının bulunduğu yağ çeşitlerinden biridir. Saf içildiği gibi karışım hâlinde de tüketebilmektedir. Damak zevkinize göre tüketiminizi tercih edebilirsiniz. Çörek otu yağı soğuk sıkım bir yağ çeşidi olduğu için pişirme işlemleri sırasında kesinlikle yemeğe eklenmemelidir. Yemeklerde pişirme işlemi bittikten sonra çörek otu yağı sonradan eklenmelidir. Çeşitli yemekler ile karıştırarak tüketildiğinde birçok yararı bulunur. Yemeklere lezzet katarak sağlıklı beslenmenizi sağlar. Pişirmeden sade bir şekilde kullanılması önerilen çörek otu yağı salatalara da ilave edilir. Lezzet ve koku bakımından da damak zevkinize hitap eder.

İnsülin kaynağı olan çörek otu yağı şeker hastaları için önerilir. Kanda bulunan kötü kolesterol gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Birçok yararı olan mucizevi yağlardan biridir. Metabolizma sorunu yaşayanlar için de aç karnına çörek otu yağı içilmesi önerilir. Eklem kemik ağrıları için de kullanılır. Tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerekir. Düzenli ve sürekli kullanım alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Direkt olarak tüketmek istemeyenler için cilde sürerek de kullanılabilmektedir. Bitkisel olması nedeniyle herhangi bir zararı bulunmasa da çok fazla kullanılmamalıdır. Çörek otu yağı antibiyotik olarak da kullanılır. Cildinizde bulunan yaralarınızın üzerine sürerek ağrı sızı veya yaralarınızı tedavi edebilirsiniz. Cilde de kolaylıkla sürülebilen yağ çeşitlendiren biridir. Nemlendirici olarak da kullanabilmesinin yanı sıra akne tedavisinde de kullanılan yağ çeşitlerinden biridir.

Saç derisinde bulunan egzama deri döküntüsü gibi rahatsızlıklar için de kullanılır. Duşa girmeden önce saç derinize masaj şeklinde uygulayarak da saç bakım rutininizi gerçekleştirebilirsiniz. Ferahlatıcı ve nefes açıcı kokuya sahip olması sayesinde oda kokularında da kullanılabilir. Bunun yanı sıra mekân temizliklerinde, temizlik suyuna damlatılarak da kullanılabilir.

Çörek otu yağı nasıl içilir?

Çörek otu yağını sade tüketebileceğiniz gibi yemeklerinizin içerisinde de kullanabilirsiniz. Ancak çörek otu yağı pişirilmeye uygun bir yağ değildir bu nedenle yemeklere ve salatalara, ısıl işlemler bittikten sonra eklenmelidir. Kahvaltıdan önce aç karnına bir kaşık içilmesi önerilir. Su, süt veya meyve suyu ile karıştırarak da tüketebilirsiniz. Kahvaltılarınızda zeytin veya domates gibi yiyeceklerinizin üzerine de damlatabilirsiniz. Lezzetli ve faydalı oluşu her gün tüketimine uygun olsa da tüketileceği zaman günlük önerilen tüketim miktarına uygun içilmelidir. Bağışıklık sistemi düşük olanlar için de önerilen yağ çeşitlerinden biri olmasının yanı sıra uykusuzluk gibi problemler için de kullanılır.

Zeytinyağı ve badem yağıyla karıştırarak saç beyazlama sorunlarını önleyebilirsiniz. Cilt maskelerinizin içerisine de karıştırabilirsiniz. Cildin gerilmesini ve nemlenmesini sağlayan yağ çeşitlerinden biridir. Doğal malzemelerden üretilen çörek otu yağı tüketimi de oldukça kolaydır. İçerisinde bulunan çinko sayesinde vücudun daha dinç olmasını sağlar. Güne enerjik bir şekilde başlamak için sabahları çörek otu yağı içebilirsiniz. Mevsim geçişlerinde de hastalıklardan koruyan özelliğe sahiptir. Çörek otu yağı bebek veya çocuklarda grip nezle gibi rahatsızlıklar için de kullanılır.

Çörek otu yağı günde ne kadar içilir?

Birçok faydası ile herkesin kullanabileceği yağlardan biri çörek otu yağıdır. Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Bilinçsiz ve yanlış tüketimi faydadan ziyade zarara sebep olabilir. Çörek otu yağı kullanırken kullanım miktarına da dikkat edilmelidir. Günde bir çay kaşığı olacak şekilde kullanılması önerilir. Bebeklerde çörek otu yağı kullanımı en az 1 damla en fazla 4 damla olacak şekilde uygulanmalıdır.

Çörek otu yağı içilirse ne olur?

Çörek otu yağı faydalarıyla birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılır. Çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen yağ çeşitlerinden biri çörek otu yağıdır. Faydası ve mucizevi etkisiyle hemen hemen herkesin kullanabileceği bir yağdır. Cilt için birçok sağlıklı etkisi bulunur ve bu nedenle cilde kullanımı da tavsiye edilir. Cildinize direkt uygulayabileceğiniz gibi çörek otu direkt olarak içilebilir. Çörek otu içmenin faydaları:

Mide rahatsızlığı veya hazımsızlık gibi sorunların tedavisinde kullanılır.

Grip, nezle, nefes darlığı problemlerinde de kullanılır.

Mantar, tırnak dönmesi gibi rahatsızlıklarda deri üzerine sürülebilir.

Hücre problemleri veya bağışıklık sistemi zayıflığında da kullanılır.

Aç veya tok karnına dilediğiniz şekilde tüketebileceğiniz yağ çeşitlerinden biridir.

Çörek otu yağı hangi malzemelerden yapılır?

Çörek otu yağının yapım aşamasında küçük çörek otu tohumlar kullanılır. Çörek otu tohumlarının sıkılmasıyla yağ elde edilir. Kavanoz içerisinde bekletilen çörek otu ve hakiki zeytinyağı çörek otu yağının temel malzemelerini oluşturur. Kısa sürede çörek otu yağını elde edebilirsiniz. Tamamen doğal olan bu yağ C vitamini açısından zengindir, potasyum kaynağı olarak da adlandırılır. Evde yapabileceğiniz gibi hazır hâli de bulunur. Evde çörek otu yağı yapımı için gerekli malzemeler:

2 ya da 3 yemek kaşığı çörek otu

200 ml. zeytinyağı

Kapaklı bir cam kavanoz

Koyu renkli cam şişe

Havan

Çörek otları havan içerisinde iyice dövülerek özleri çıkarılır. Havanda dövülen çörek otları kapaklı bir cam kavanozun içerisine konulur ve 200 ml zeytinyağı üzerine eklenir. Kavanozun ağzı hava almayacak bir şekilde kapatılır ve güneş ışığı alabilecek bir yerde yaklaşık 10-15 gün kadar bekletilir. Bu bekleme süresi boyunca da her gün en az bir kere kavanoz çalkalanarak karıştırılmalıdır. 10-15 gün bekletilen kavanoz daha sonrasında temiz bir bezle süzülür ve pürüzsüz bir hâle getirilir. Çıkan yağ koyu renkli bir cam şişeye aktarır ve çörek otu yağı kullanıma hazır bir hâle gelir.



