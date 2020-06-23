Çörek Otu Yağı Zayıflatır mı? Zayıflatma İçin Nasıl Kullanılır?

İnce, koyu ve hilal biçiminde tohum yapısına sahip olup, tohumları Akdeniz, Hindistan ve Orta Doğu'da yüzyıllardır kullanılan çörek otunun birçok ülkede, bir baharat türü olarak kullanımına devam ediliyor. Sağlık açısından da oldukça faydalı bir içeriğe sahip olmasının yanı sıra tarihin bilinen en eski tıbbi tohumlarından biri olduğu söylenir.
Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre çörek otunun içerisinde 100'den fazla bileşik bulunur. Temel bileşenlerinden olan thaymoquinone, antioksidan özelliktedir. Aynı zamanda palmitik, stearik, oleik, araşidonik ve linoleik gibi asitler içerir. Omega-3, omega-6, B1, B2, B3 ve E vitaminleri, proteinler, selenyum, bakır, demir ve fosfor bakımından da zengindir. Çörek otu bu zengin içeriği sayesinde vücut direncini artırır, kısırlığı ve kanseri engellemeye yardımcı olur. Ağrı, romatizma ve eklem problemlerine ve daha birçok hastalığa karşı şifa kaynağıdır.
Çörek otunun içerdiği bileşenlerden ötürü hücreleri yenileyici özelliği bulunur. Bu sayede özellikle **anne sütünü artırdığı
bilinir. Kolesterol, mevsim geçişlerine bağlı oluşan alerji, diyabet ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi durumlarda da kullanılması önerilir. Kalp ve damar hastalıkları, sinüzit, astım, egzama, sedef hastalığı**, erkeklerde oluşan kellik, öksürük, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık problemlerinin doğal tedavisinde kullanılan etkili bir yardımcı üründür.
Çörek otunun faydaları hakkında daha detaylı bilgi için TIKLA!
Çörek otu yağı, nezle, astım, öksürük ve bronşit gibi **hastalıklardan korunmak için
**kullanılırsa, direkt içerek tüketilebilir. Günde 1 tatlı kaşığı kadar içilmesi uygundur.
Ağrı kesici etkisinden faydalanmak için çörek otu yağı kullanılıyorsa, vücuttaki ağrıyan yerlere masaj yapılarak sürülür.
Saç ve cilt bakımındaki kullanımında ise doğrudan kullanılır.
Çörek otu yağı ile zayıflayanlar sabahları aç karnına çörek otu yağı içtiklerini belirtiyorlar. Bu yağın zayıflamak için kullanımı birkaç şekilde olur. Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar içilir ve yarım saat sonra kahvaltı yapılır. Ara öğünlerde tüketilen yoğurt, ayran ve sütün içerisine de bu yağdan ilave edilir. Geceleri uyumadan önce 1 bardak ılık suyun içine 1 çay kaşığı çörek otu yağı konularak içilir.
Çörek otuyla zayıflamaya başlamak için her öğünde, yemeklerden yarım saat kadar önce 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketilmesi tavsiye edilir. Günde 3 kez rahatlıkla tüketilebilir. Çörek otunu tüketmeden önce, çörek otu iyice ezilerek faydalı maddelerin ortaya çıkması sağlanır. Çünkü çörek otu içindeki çoğu faydalı madde uçucu halde olduğundan açık, toz halinde satılan çörek otları çok fazla fayda sağlamaz.
Çörek otunun bu şekilde kullanımının herhangi bir olumlu ya da olumsuz sonuca dair bir çalışma mevcut değil.
Çörek otu, birçok hastalığa şifa kaynağı olmasının yanı sıra zayıflamak isteyenler için de önemli bir besin kaynağı. Bitkisel ürünlerin içerisinde, en hızlı kilo verme etkisine sahip olması açısından büyük öneme sahiptir. Düzenli olarak çörek otu kullanıldığında, kiloya neden olan tüm toksinlerden kurtulmak mümkündür. Çörek otuyla zayıflamak için neler yapılabilir?
Vücutta biriken ödem nedeniyle olduğundan daha kilolu görünen kişiler, ödem söktürücü birçok yönteme başvururlar. Çörek otu, doğal bir ödem söktürücü olarak bilinir. Vücutta genellikle karın bölgesi, kol ve bacaklarda ödem birikmesi çok olur. Bu bitki sayesinde buralarda biriken ödem vücuttan atılır. Bunun için düzenli bir şekilde çörek otunun tüketilmesi gerekir.
Çörek otu, iştah kesme özelliği sayesinde kilo vermede etkilidir. İştah kesmenin sağlıklı ve doğal yollarından biridir. Çörek otunu birkaç kez kullandıktan sonra iştahta azalma olur.
Kilo sorunu yaşayanların çoğunda kabızlık görülür. Kabızlık, boşaltımın düzensiz olmasına yol açtığından kilo vermeyi engeller. Çörek otu tüketimi, bağırsaklardaki bu katılaşmayı önleyerek, bağırsakların nem dengesini korur. Bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar. Böylece zayıflarken boşaltım sisteminin de dengede kalmasını sağlar.
İnsan yaşamı için hayati bir öneme sahip olan karaciğer, sindirim siteminin işlevlerini doğrudan etkiler. Sindirimin yavaş olması kilo almaya neden olur. Çörek otu, karaciğerin temizlenmesini sağlar. Kilo vermek için çörek otu kullanıldığında, karaciğer temizlendiği için daha hızlı kilo verilebilir. Sindirimin hızlı olması ise, besinlerin yağ olarak depolanmasını engeller.
B vitamini, metabolizma için son derece önemli bir vitamin olup, eksikliği vücutta yağ depolanmasına ve tüm sistemlerin yavaş çalışmasına sebep olur. Çörek otunun, B vitamini açısından zengin olması, zayıflamak isteyenlere büyük kolaylık sağlar. Çörek otunun düzenli olarak kullanımı, vücudun kendini toparlayarak fazla yağlardan kurtulmasına yardımcı olur. B vitamini eksikliği olmayanlar, tükettiğinden daha fazla kalori yaktıklarından fazla kilo almazlar.
Çörek otunun içerisindeki proteinler aç karnına alındığında, mide asidi ile temas etmesi için mutlaka süt ya da yoğurt ile birlikte tüketilmesi gerekir.
Çörek otunun ezilerek kullanımı daha faydalıdır. Ezilen çörek otu, yoğurtla karıştırılıp yendiğinde iştah kapatıcı özelliği sayesinde doygunluk hissi vererek fazla yeek yemeyi önler ve zayıflamaya yardımcı olur.
Kaynaklar:
Okuyucu Yorumları 0 yorum