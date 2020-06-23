Çörek Otu Yağı Zayıflatır mı? Zayıflatma İçin Nasıl Kullanılır?

İnce, koyu ve hilal biçiminde tohum yapısına sahip olup, tohumları Akdeniz, Hindistan ve Orta Doğu'da yüzyıllardır kullanılan çörek otunun birçok ülkede, bir baharat türü olarak kullanımına devam ediliyor. Sağlık açısından da oldukça faydalı bir içeriğe sahip olmasının yanı sıra tarihin bilinen en eski tıbbi tohumlarından biri olduğu söylenir. Yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre çörek otunun içerisinde 100'den fazla bileşik bulunur. Temel bileşenlerinden olan thaymoquinone, antioksidan özelliktedir. Aynı zamanda palmitik, stearik, oleik, araşidonik ve linoleik gibi asitler içerir. Omega-3, omega-6, B1, B2, B3 ve E vitaminleri, proteinler, selenyum, bakır, demir ve fosfor bakımından da zengindir. Çörek otu bu zengin içeriği sayesinde vücut direncini artırır, kısırlığı ve kanseri engellemeye yardımcı olur. Ağrı, romatizma ve eklem problemlerine ve daha birçok hastalığa karşı şifa kaynağıdır. Çörek Otu Yağının Faydaları Nelerdir? Çörek otunun içerdiği bileşenlerden ötürü hücreleri yenileyici özelliği bulunur. Bu sayede özellikle **anne sütünü artırdığı

bilinir. Kolesterol, mevsim geçişlerine bağlı oluşan alerji, diyabet ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi durumlarda da kullanılması önerilir. Kalp ve damar hastalıkları, sinüzit, astım, egzama, sedef hastalığı**, erkeklerde oluşan kellik, öksürük, yüksek tansiyon ve obezite gibi sağlık problemlerinin doğal tedavisinde kullanılan etkili bir yardımcı üründür. 1. Cildi ve saçı besler Çörek otu yağı, cildin kuruyup çatlamasını önler.

Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

Deri ve tırnakta oluşan mantara karşı etkilidir.

Sivilceleri iyileştirir.

Yara izi ve doğum izinin geçmesine yardımcı olur.

Saçların dökülmesini önler. Dökülen saçların yerine yeni saçların çıkmasını sağlayarak saçları gürleştirir. 2. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir Soluk borusunun genişlemesini sağlar ve bu sayede nefes alışverişini kolaylaştırır.

Kış mevsiminde çok sık rastlanılan grip , nezle , bronşit gibi hastalıklara iyi gelir.

, , gibi hastalıklara iyi gelir. Kronik astım hastalarını alerjik reaksiyonlara karşı korur.

Sinüzit için sabah ve akşam burna 1 ya da 2 damla çörek otu yağı damlatılması iyi gelir. 3. Sindirim sistemini rahatlatır Gaz önleyici ve giderici özelliğe sahiptir.

Bağırsaklarda bulunan kurtların ve parazitlerin ölmesini sağlar.

Hemoroidin iyileşmesine yardımcı olur.

Mide ağrısı ve bulantısından kurtulmak için yarım tatlı kaşığı kadar çörek otu yağı ile aynı miktardaki taze zencefil suyu karıştırılarak günde 2 defa içilebilir.

Böbrek ve safradaki taş oluşumunu engeller. Çörek otunun faydaları hakkında daha detaylı bilgi için TIKLA! Çörek Otu Yağı Nasıl Tüketilir? Çörek otu yağı, nezle, astım, öksürük ve bronşit gibi **hastalıklardan korunmak için **kullanılırsa, direkt içerek tüketilebilir. Günde 1 tatlı kaşığı kadar içilmesi uygundur. Ağrı kesici etkisinden faydalanmak için çörek otu yağı kullanılıyorsa, vücuttaki ağrıyan yerlere masaj yapılarak sürülür. Saç ve cilt bakımındaki kullanımında ise doğrudan kullanılır. Çörek Otu Yağı Aç Karnına İçilir mi? Çörek otu yağı ile zayıflayanlar sabahları aç karnına çörek otu yağı içtiklerini belirtiyorlar. Bu yağın zayıflamak için kullanımı birkaç şekilde olur. Sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar içilir ve yarım saat sonra kahvaltı yapılır. Ara öğünlerde tüketilen yoğurt, ayran ve sütün içerisine de bu yağdan ilave edilir. Geceleri uyumadan önce 1 bardak ılık suyun içine 1 çay kaşığı çörek otu yağı konularak içilir.

Çörek otuyla zayıflamaya başlamak için her öğünde, yemeklerden yarım saat kadar önce 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketilmesi tavsiye edilir. Günde 3 kez rahatlıkla tüketilebilir. Çörek otunu tüketmeden önce, çörek otu iyice ezilerek faydalı maddelerin ortaya çıkması sağlanır. Çünkü çörek otu içindeki çoğu faydalı madde uçucu halde olduğundan açık, toz halinde satılan çörek otları çok fazla fayda sağlamaz. Çörek Otu Yağı Göbeğe Sürülür mü? Çörek otunun bu şekilde kullanımının herhangi bir olumlu ya da olumsuz sonuca dair bir çalışma mevcut değil. Çörek Otu Yağı Nasıl Zayıflatır? Çörek otu, birçok hastalığa şifa kaynağı olmasının yanı sıra zayıflamak isteyenler için de önemli bir besin kaynağı. Bitkisel ürünlerin içerisinde, en hızlı kilo verme etkisine sahip olması açısından büyük öneme sahiptir. Düzenli olarak çörek otu kullanıldığında, kiloya neden olan tüm toksinlerden kurtulmak mümkündür. Çörek otuyla zayıflamak için neler yapılabilir? 1. Ödem söktürür Vücutta biriken ödem nedeniyle olduğundan daha kilolu görünen kişiler, ödem söktürücü birçok yönteme başvururlar. Çörek otu, doğal bir ödem söktürücü olarak bilinir. Vücutta genellikle karın bölgesi, kol ve bacaklarda ödem birikmesi çok olur. Bu bitki sayesinde buralarda biriken ödem vücuttan atılır. Bunun için düzenli bir şekilde çörek otunun tüketilmesi gerekir.

2. İştahı keser Çörek otu, iştah kesme özelliği sayesinde kilo vermede etkilidir. İştah kesmenin sağlıklı ve doğal yollarından biridir. Çörek otunu birkaç kez kullandıktan sonra iştahta azalma olur. 3. Boşaltımı düzenler Kilo sorunu yaşayanların çoğunda kabızlık görülür. Kabızlık, boşaltımın düzensiz olmasına yol açtığından kilo vermeyi engeller. Çörek otu tüketimi, bağırsaklardaki bu katılaşmayı önleyerek, bağırsakların nem dengesini korur. Bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar. Böylece zayıflarken boşaltım sisteminin de dengede kalmasını sağlar. 4. Sindirimi hızlandırır İnsan yaşamı için hayati bir öneme sahip olan karaciğer, sindirim siteminin işlevlerini doğrudan etkiler. Sindirimin yavaş olması kilo almaya neden olur. Çörek otu, karaciğerin temizlenmesini sağlar. Kilo vermek için çörek otu kullanıldığında, karaciğer temizlendiği için daha hızlı kilo verilebilir. Sindirimin hızlı olması ise, besinlerin yağ olarak depolanmasını engeller. 5. Metabolizmayı hızlandırır B vitamini, metabolizma için son derece önemli bir vitamin olup, eksikliği vücutta yağ depolanmasına ve tüm sistemlerin yavaş çalışmasına sebep olur. Çörek otunun, B vitamini açısından zengin olması, zayıflamak isteyenlere büyük kolaylık sağlar. Çörek otunun düzenli olarak kullanımı, vücudun kendini toparlayarak fazla yağlardan kurtulmasına yardımcı olur. B vitamini eksikliği olmayanlar, tükettiğinden daha fazla kalori yaktıklarından fazla kilo almazlar.