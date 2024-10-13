Corendon Hava Yollarının tekeri patlayan uçağındaki yolcu ve mürettebat Antalya'da tahliye edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.
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