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Corinthians Tiago Nunes'in görevine son verildi

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Corinthians, teknik direktör Tiago Nunes ile yollarını ayırdı.

Corinthians Tiago Nunes'in görevine son verildi

Corinthians, ligde Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Tiago Nunes'in görevine son verildiğini duyurdu.

Fluminense ile yarın oynanacak maçta 20 yaş altı ekibinin teknik direktörü Dyego Coelho'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Bu yılın başında Corinthians'ta göreve getirilen Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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