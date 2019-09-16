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Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılan yangın tatbikatında, senaryo gereği uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 10 dakikada kontrol altına alındı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılan yangın tatbikatında, senaryo gereği uçakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 10 dakikada kontrol altına alındı.
2019 Yılı Acil Durum Planı Uçak Kaza Kırım Yangın Kurtarma ve Protokol kapsamında, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve iş birliği içeren, geniş katılımlı acil durum tatbikatı gerçekleştirildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki tatbikatta, senaryo gereği iniş yapan uçağın motorunda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, uçağın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alırken, yaklaşık 1 saat süren tatbikat da başarıyla sonuçlandı.

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Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatıÇorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatıÇorlu Atatürk Havalimanı'nda yangın tatbikatı

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