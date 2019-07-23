Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu

Çorlu Belediyesi’nin, Avrupa’nın en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Partner Kent başvurusu kabul edildi.

Türkiye’den Avrupa Konseyi’ne kabul edilen üç belediyeden biri, Trakya’dan ise tek belediye olan Çorlu Belediyesi, Avrupa’nın partner kenti olmasıyla konseyin katılımcı demokrasi, güven inşası ve insan hakları konusunda ön gördüğü projeleri yerine getirecek. Avrupa Konseyi’nin, Partner Kent projesi kapsamında 2019 yılında, özellikle Ekim ayı içinde gelenekselleşen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda, halkın da yönetim sürecine katılacağı çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Çorlu Belediyesi tarafından, her yaş grubundan vatandaşın yönetimde söz sahibi olabilmesi için etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için kültürel ve sosyal etkinlikler, tiyatro ve dans gösterileri planlanacak. Çorlu Belediyesi’nin insan haklarına verdiği değer ve katılımcı demokrasi uygulamalarını gösterecek olan bu etkinlikler Avrupa Konseyi temsilcileri tarafından izlenip değerlendirilecek.

“Demokrasimizde güven inşa ederek birlikte yönetelim”

Göreve geldiği ilk günden bu yana Çorlu halkını yönetim sürecine dahil etmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Katılımcı demokrasi anlayışı ve halkın yönetimde söz sahibi olması, hizmet prensiplerimizin temelini oluşturuyor. Demokrasinin tam anlamıyla uygulanabilmesinde yerel yönetimler olarak bizlerin çok önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğini düşünüyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmalarımız Avrupa Konseyi tarafından dikkate değer görülerek Çorlu’muza Partner Kent unvanının verilmesini sağladı. Biz de bu unvanın gerektirdiği şekilde Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve katılımcı belediye anlayışına uygun olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.



