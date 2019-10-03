Çorlu Belediye Meclisi’nden duyarlı davranış

Tekirdağ’ın Çorlu Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı duygusal anlara tanıklık etti. Yıllar önce kaybettikleri oğullarının isminin ilçedeki bir parka verildiğini öğrenen Fatma ve Hüseyin Balkan çifti gözyaşlarına hakim olamadı.

Çorlu Belediyesi İçişleri Komisyonu tarafından oy birliğiyle alınan kararlar doğrultusunda ekim ayı olağan meclis toplantısında ilçede bulunan 35 parka yeni isim verildi. Karacaoğlan Sokak’ta bulunan parka ise Selim Balkan Parkı ismi komisyonca uygun görüldü. Yıllar önce oğullarını bir trafik kazasında kaybeden Selim Balkan’ın anne ve babası meclis toplantısına katılarak oğullarının adının yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İsmi çocuk parkında yaşayacak

Selim Balkan yıllar önce, askerden geldikten 10 gün sonra trajik bir kazada hayatını kaybetti. Sokakta oyun oynayan bir çocuğun hızla gelen arabanın önüne çıkması sonucu, küçük çocuğu kurtarmak isteyen Selim Balkan arabanın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olayın ardından ailesinin üzüntüsü hiç dinmedi. Çok sevdikleri oğullarını kaybetmenin acısını unutamayan Fatma ve Hüseyin Balkan, Çorlu Belediyesi’nin yapmış olduğu düşünceli hareket sonucu çok mutlu oldu. Özellikle bir çocuğu kurtarmak isterken hayatını kaybeden Selim Balkan’ın adının bir çocuk parkında yaşatılacak olması aileyi sevindirdi.