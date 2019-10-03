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Çorlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu:"2020 Mali yılı Performans Programı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi ve 22 Ekim 2019 Salı günü saat 10.00’da Meclis ikinci oturumunun gerçekleştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Çorlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Tekirdağ’ın Çorlu Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Ekim ayı meclis toplantısında alınan kararlar şu şekilde oldu:
"2020 Mali yılı Performans Programı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi ve 22 Ekim 2019 Salı günü saat 10.00’da Meclis ikinci oturumunun gerçekleştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 - 2024 Yılı Stratejik Planı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 yılı ücret tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı Belediye bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Şeyhsinan Mahallesi’nde bulunan ve geçmiş dönemde Merkez 12 no’lu Sağlık Ocağı tarafından kullanılan taşınmazın tahsisinin reddi oy birliğiyle kabul edildi. Önerler Mahallesi’nde bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ait bir arazinin 35 dönümünün Çukurçengel Tabiat Parkı olarak düzenlenmek üzere Çorlu Belediyesine tahsisinin Bakanlık’tan talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Tekpark A.Ş’den bedelsiz olarak Çorlu Belediyesi’ne devir yapılacak otobüsler konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. İmar planı değişiklikleri talebi görüşülerek İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. 2 maddelik İçişleri Komisyonu raporu Meclis Üyesi Oya Asıl Güney tarafından Meclis’e okundu ve tek tek oylanan rapor oy birliğiyle kabul edildi. 9 maddelik İmar Komisyonu Raporu Meclis Üyesi Bilgehan Çağlar tarafından Meclis’e okundu ve tek tek oylanan rapor oy birliğiyle kabul edildi."

Çorlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Çorlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

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