Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ile can dostlarının yanında yer alıyor

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde hayvan ve halk sağlığına yönelik koruyucu çalışmalar kapsamında faaliyetlerine devam ediyor.

İl Tarım Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenli olarak denetlenen, 2 veteriner hekim, 1 büro görevlisi, 7 işçi ve 2 hayvan nakil aracı ile hizmet veren Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi, vatandaşların ve can dostlarının yardımına koşuyor.

2019 yılı itibariyle 415 hasta ve yaralı hayvanı tedavi ederek sağlığına kavuşturan 208 sahipsiz hayvanı da aşıları ve karneleri ile birlikte sahiplendiren Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi veterinerleri bu süreçte 171 sokak hayvanını da steril şartlarda kısırlaştırıp küpe ve çip takma işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca 252 hayvan kuduz yönünden aşılanıp paraziter ilaçlamaları yapılarak sağlıklı hale getirildi.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri vatandaşlardan gelen 403 adet talep ve şikayeti değerlendirerek çözüme ulaştırdı. Veteriner hekimler ve görevli personel bu süreçte ayrıca 160 öğrenciyi geçici hayvan bakımevinde ağırlayarak onlara hayvanlar ve bakımları konusunda bilgiler verip çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılanması konusunda katkıda bulundu.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ayrıca rutin olarak sokak hayvanları için çok sayıda kedi ve köpek kulübesi, mama ve su kabı yaptırarak şehrimizin muhtelif noktalarında konuşlandırılması işlemlerine de devam ediyor.



