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Çorlu Belediyesi'nde 114 işçi grev kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaş artışı maddesinde anlaşma sağlanamadı.

Çorlu Belediyesi'nde 114 işçi grev kararı aldı

Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaş artışı maddesinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine sendika aldığı grev kararını belediye binasına astı.
Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, maaş artışı maddesinde anlaşma sağlanamadı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana süren ve anlaşma sağlanamayan görüşmelerde geçen Pazartesi günü sendika tarafından grev kararı alındı. Yasal sürenin de dolması üzerine 114 sendikalı işçi, sendikanın almış olduğu grev kararı için belediye önünde toplandı.
Toplanan işçilere konuşma yapan Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, yasal sürenin dolması üzerine grev kararını uygulamak için burada olduklarını söyledi. Özkan, "Herkesin iğrenerek baktığı lağımları temizleyen, insanların doğumundan ölümüne kadar hizmet götüren belediye işçileriyiz. Sizler Çorlu'da yaşıyorsunuz alın teri döküyorsunuz ve bunun da karşılığını almak istiyorsunuz. Bu en doğal hakkınız. Aynı zamanda en iyi hizmeti vermek istiyorsunuz. Bugünün Türkiye'sinde enflasyonun yüzde 30'ların üzerinde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tekirdağ bölgesinde en düşük yevmiyeyi alan Çorlu Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımızdır. Belediye başkanı ile bir görüşme yaptık. Bunun masada biteceğini söyledi. Yasal süreç bugün itibariyle bitmiştir. Bir grev sürecine girmek üzereyiz. Grev işçinin en son silahıdır en son istediği şeydir. Bizim amacımız greve çıkmak değil. Biz Çorlu'nun gülen yüzü, güler yüzü olmak istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz ve verileceğine en ufak kuşkumuz yok. Alınan bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Özkan, belediyenin 7 gün süresinin bulunduğunu belirterek, "Bu süre içinde de anlaşma sağlanamazsa, 114 işçi greve çıkacak" dedi.

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Çorlu Belediyesi'nde 114 işçi grev kararı aldıÇorlu Belediyesi'nde 114 işçi grev kararı aldıÇorlu Belediyesi'nde 114 işçi grev kararı aldıÇorlu Belediyesi'nde 114 işçi grev kararı aldı

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