Çorlu, 'Botanik Fest'te en büyük ilgi çiçeklere

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören 'Botanik Fest'te bir hafta içinde 50 binden fazla çiçek açan bitki satıldı. Fidan üreticisi Günnur Avcı, "En çok mevsim itibariyle mevsimlik çiçekler tercih ediliyor" dedi.

Çorlu Belediyesi ile Orion Alışveriş Merkezi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 30 firmanın katıldığı Çorlu Botanik Fest, büyük ilgi görüyor. İlçeye adeta çiçek bahçesine çeviren festivalde bir haftada 50 binden fazla çiçek açan bitki satıldı. Meyve fidanları da en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

İlk olmasına rağmen festivalin büyük ilgi gördüğünü belirten Orion AVM Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu Bengi Gökgöz, "Festival gayet güzel geçiyor. Çorlu ve Çorlu dışından gelen vatandaşlarımız oldukça ilgi gösteriyorlar. Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde sardunyalar, güller ve özellikle çiçekli bitkiler çok fazla gidiyor, vatandaş onları tercih ediyor. Bahçesi olanlar fide ve fidanları öncelikle tercih ediyor" dedi.

Bursa’dan festivale katılan fidan üreticisi Fatma Yavuz da gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını söyleyerek, "Festival güzel gidiyor. Katılım güzel, ilgi yoğun. Hepsi yetiştirdiğimiz sertifikalı ürünler, devlet güvencesiyle ürettiğimiz fidanlar. Kayısı, vişne, erik, elma, armut gibi fidanlar çok satılıyor. Hobi bahçelerine özel yarı bodur fidanlar özellikle satılıyor. Fuarın katkısı oldu. Güzel bir organizasyon düzenlenmiş. Halkın da böyle bir şeye ihtiyacı varmış" diye konuştu.

Festivale katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Günnur Avcı ise "Beklentimizin üzerinde bir yoğunluk var. Bölgenin böyle bir festivale ihtiyacı varmış. Mevsim itibariyle en çok mevsimlik çiçekler tercih ediliyor. Gül, karanfil, orkideye ilgi var" dedi.

Alışveriş yapan Murat Türk, fiyatların uygun olduğunu belirterek, "Fiyatlar bizi çok mutlu etti. Meyve fidanı aldık, fiyatı ucuz. Her şey var, sebze, meyve gibi" şeklinde konuştu.