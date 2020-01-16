Çorlu'da akılalmaz olay! Başkasının kimliği ile gittiği hastanede gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre 10 Ocak tarihinde sabah saat 8.30 sıralarında şiddetli ağrı şikayeti ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil servisine gelen ve adının sonradan H.Ş. olduğu tespit edilen şahıs kimlik kartını unuttuğunu söyleyerek hastane personelinden kimlik numarasını söyleyerek muayene olmak istediğini söyledi. Hastane personeli de kişinin sağlık durumundaki aciliyeti göz önünde bulundurarak H.Ç.'yi acil servis doktoruna yönlendirdi. Acil Servis doktoru H.Ç.`yi muayene ettikten sonra Üroloji polikliniği doktoruna görünmesi gerektiğini söyledi. Hastanede üroloji doktoruna da muayene olan H.Ç. idrar yollarında enfeksiyon teşhisi konularak reçetesi yazıldı.
Başkasına ait kimliğin üzerine kendi fotoğrafını yapıştıran H.Ç.
nin usulsüzlüğü eczaneye gidip ilaçları aldıktan sonra ortaya çıktı. Eczaneden ilaçları almasıyla asıl kimlik sahibi B.K.’ye Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan adına düzenlenmiş reçeteye ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesaj sonrası B.K. Çorlu Devlet Hastanesi’ne giderek kendisinin her hangi bir muayene olmadığını fakat adına reçete düzenlendiğini belirtti. Yaşanan olay üzerine inceleme yapan Çorlu Devlet Hastanesi güvenlik birimi yaptığı teknik inceleme sonrası H.Ç. isimli şahsın B.K.ye ait kimliğin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak muayene olduğunu tespit etti.
Önceki gün verilen tomogrofi randevusu için yeniden Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelen H.Ç. hastane polisi tarafından alınarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Hastane güvenlik kamerasına da yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde H.Ç.`nin tanınmamak için yüzünü üzerindeki kapüşonlu montla kapattığı dikkatlerden kaçmadı.
Başhekim Onar; “Usulsüzlüğe gerek kalmadan devletimizin sağladığı imkanlar çerçevesinde ücretsiz muayene olabilirdi”
Yaşanan olay üzerine açıklamalarda bulunan Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağatay Onar muayene olmak için yasadışı yollara başvuran vatandaşın kuruma başvurusu halinde böyle bir usulsüzlüğe gerek kalmadan devletin sağladığı imkânlar çerçevesinde muayene olabileceğini belirtirken; “Sahte kimlikle başvurduğunu saptadığımız kişi öncelikle acil servise başvuruyor. Yeşil alan muayenesinden sonra acil olmadığı tespit edilerek üroloji polikliniğine sevk ediliyor. Bu sırada sahte kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırdığını tespit ediliyor. Personelimiz kişiyi takibe alıyor. Takip sonucu hastane polis ve güvenliğimizce suçüstü yakalanıyor. Daha sonra adli mercilere sevk ediliyor. Bu yönteme tevessül etmemeliyiz. Böyle yöntemler kullanamamalıyız. Hali hazırda sosyal sigortalar kanununun Sağlık uygulamaları tebliğinde ki acil hal kapsamında ki tıbbi işlemlerden ücret farkı talep edilmemektedir” dedi.
(İHA)
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