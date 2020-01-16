Çorlu'da akılalmaz olay! Başkasının kimliği ile gittiği hastanede gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre 10 Ocak tarihinde sabah saat 8.30 sıralarında şiddetli ağrı şikayeti ile Çorlu Devlet Hastanesi Acil servisine gelen ve adının sonradan H.Ş. olduğu tespit edilen şahıs kimlik kartını unuttuğunu söyleyerek hastane personelinden kimlik numarasını söyleyerek muayene olmak istediğini söyledi. Hastane personeli de kişinin sağlık durumundaki aciliyeti göz önünde bulundurarak H.Ç.'yi acil servis doktoruna yönlendirdi. Acil Servis doktoru H.Ç.`yi muayene ettikten sonra Üroloji polikliniği doktoruna görünmesi gerektiğini söyledi. Hastanede üroloji doktoruna da muayene olan H.Ç. idrar yollarında enfeksiyon teşhisi konularak reçetesi yazıldı.

SGK MESAJI İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI