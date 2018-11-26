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Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çiğdem B. (30) tedavi görmesi için mahkeme kararıyla İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorlu'da 13 Kasım'da Omurtak Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na baltayla vurup anıtın ayak kısmına zarar veren Çiğdem B., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Çiğdem B., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiğdem B., daha sonra polis tarafından yeniden gözaltına alınarak, tekrar Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Çiğdem B.'nin psikolojik tedavi görmesi için hastaneye yatırılmasına karar verdi. Çiğdem B., kararın ardından polis eşliğinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çiğdem B., burada tedaviye alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran Çiğdem B.'nin mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamasında, şüphelinin psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini bildirmişti. Açıklamada, "Soruşturma safahatında şüphelinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, bu doğrultuda psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir" ifadelerine yer verilmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Anıtı Tekirdağ Çorlu balta saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YAHU BÜGÜN RAHAT UYUYALIM DEDİK, KOMŞUNUN EŞŞEĞİ KUYRUKSUZ SIPA DOĞURMUŞ YİNE. BEYLER ÜLKEMİZDE ÖLMÜŞ İNSANLARLA KİMSE VAKİT ÖLDÜRMESİN ARTIK. HEYKELDEN NEYDEN KİMSE KORKMASIN SADECE ALLAHTAN KORKSUN TÜM İNSANLAR ARTIK. SON ALDIĞIM HABERLER MALESEF MERSİNDE VALİDE EMNİYET MÜDÜRÜDE HALK ÜZERİNDE ZULME BAŞLAMIŞ, YAHU 74 YAŞINDAKİ KADINDAN TERÖRİST OLMAZ,OLAMAZ, HERKES NE YAPTIĞININ FARKINA VARMALI GEÇ OLMADAN. AKLI SELİM İDARECİ DEDİK 3 AY ÖNCE İLLERDE...NEDEN????? MİLLETİN GÜVENİ DEVLETE SARSILDIMI ÜLKE ÇÖKER ANINDA....BU HEYKELE SALDIRI ÇOK YAKIŞIKSIZ OLMUŞ MODERN TÜRKİYEMİZ İÇİN.NOKTA.
Tamamiyle provokasyon. Baltayı daha çarşafın içinden çıkarmadan kamera kayıtta ve bunu yaparken de kimse kadına bir şey yapmıyor. Üstüne üstelik mahkeme adli kontrol ile salıveriyor. Oyuna gelmeyelim.
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