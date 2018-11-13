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Çorlu'da bir kadın Atatürk Anıtı'na baltayla saldırdı! Her yerde aranıyor...

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırı sonrasında kaçan kadın, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı. İşte detaylar...

Atatürk anıtına böyle saldırdı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Saldırıdan sonra kaçan kadın, polis tarafından aranıyor.
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Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltalayıp çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurdu.
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Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.
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Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bıraktığı görüldü.
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İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, kaçan kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:
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"Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir"
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bu pravakatörler i mühebbet ile yargılayın valla bu nedir abi
Bunları toplayıp birşey yapmak lazım ama ne bilemedim!
İNSANLAR ÇILDIRMIŞ
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