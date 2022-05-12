Çorlu'da feci kaza! Otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarpıp üzerinden geçti

Çorlu'da bir site içerisinde seyir halinde olan otomobil, 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra üzerinden geçti. Feci olayda talihsiz çocuk hayatını kaybetti...

Olay, Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde seyir halinde olan M.M.B. yönetimindeki otomobil, yola aniden fırlayan 5 yaşındaki Y.A.Ç. isimli yayaya çarparak üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



