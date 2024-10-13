Çorlu'da kız yurdunun önünde motosikletli taciz! 2-3 tur atıp garip sesler çıkardılar

Çorlu’da bir kız yurdunun önünde meydana gelen olay, öğrencileri tedirgin etti. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde motosikletle yurdun önüne gelen iki şahıs, garip sesler çıkararak burada bulunan kız öğrencileri taciz etti.

DÖNÜP DURDULAR

Olay, yurtta kalan öğrenciler arasında paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar da duruma tanıklık etti. Motosikletli şahıslar, yurdun önünde 2-3 tur atarken bağırarak garip sesler çıkarttı. O anlar yurtta kalan bir kız öğrenci tarafından kayda alındı.

SAKLANMAK ZORUNDA KALDI

O anları anbean kaydeden genç kız, motosikletli tacizciler korktuğunu bu yüzden de saklanarak video çektiğini çünkü tehdit edildiğini söyledi.