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  4. Çorlu’da tüplü saldırı: İndirim yaptı diye canından alıyordu

Çorlu’da tüplü saldırı: İndirim yaptı diye canından alıyordu

13.08.2024 11:24
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Tekirdağ’da bir bakkal hayatının şokunu yaşadı. Müşterinin parası çıkışmayınca indirim yapan esnaf, indirim yaptığı gerekçesiyle müşterinin arkadaşı tarafından su şişesi ve piknik tüpüyle saldırıya uğradı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri perşembe pazarı mevkiindeki bakkal sahibi Esnaf Nazım Denizli, alışveriş yapan bir müşteriden 30 lira tutan ürünler için para çıkışmaması nedeniyle 25 lira aldı.

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Birkaç dakika sonra bakkala gelen müşterinin arkadaşı, Nazım Denizli ile indirim tartışmasına girdi. Küfürler savuran şahıs, önce eline geçirdiği su şişesini sonra da piknik tüpünü Nazım Denizli'nin üzerine attı. Neye uğradığını şaşıran Esnaf Denizli, üzerine gelen tüpten kıl payı kaçarak kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan Esnaf Denizli, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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‘‘NİYE BEN 25 LİRA ALMIŞIM DİYE MÜNAKAŞAYA GİRDİ’’

Yaşadığı olayı anlatan Esnaf Nazım Denizli, “Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı” diyerek yaşananları anlattı. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ piknik tüpü
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