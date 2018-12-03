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Çorlu'da ulaşım araçlarının Google Maps ile entegrasyonu sağlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde toplu ulaşım araçları güzergahlarının Google Maps üzerindeki entegrasyonu sağlandı.

Çorlu'da ulaşım araçlarının Google Maps ile entegrasyonu sağlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TEKULAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Çorlu ilçesindeki 16 hat üzerinde bulunan 44 sefer Google Maps sistemine işlendi. General Transit Feed Specification (GTFS) formatına uygun şekilde Google haritalarına entegre edilen sistemle vatandaşlara, gitmek istedikleri yer için çeşitli alternatifler sunuluyor. İstenilen yere hangi numaralı otobüs ile ortalama ne kadar sürede gidilebileceğini öngören sistem, yolculuğu hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirmeyi mümkün hale getiriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve TEKULAŞ iş birliğiyle hayata geçirilen sitem ile A noktasından B noktasına toplu ulaşım kullanılarak yapılacak seyahatler için çoklu model seyahat planlamasının yapılabiliyor olması, vatandaşlar ve yerli-yabancı turistler tarafından kolayca kullanabilmesine imkan tanıyor. Böylelikle toplu ulaşımın verimli bir şekilde kullanımı sağlanarak şehirdeki bireysel hareketlilik ve zehirli gazların çevreye salınımının azaltılması öngörülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
google maps Çorlu ulaşım

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