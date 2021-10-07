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Çorlu'da vahşet! Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş halde buldu

07.10.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Neslihan Karacan, evin girişine bıraktığı kedisi Papatya'yı İstanbul dönüşü salıncakta boğazından iple asılı halde öldürülmüş olarak buldu. Şikayetçi olan Karacan, "Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz?" diyerek tepki gösterdi.

Çorlu'da vahşet! Kedisini boğazından iple asılarak öldürülmüş halde buldu

Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Karacan, özel bir işi için dün İstanbul'un Silivri ilçesine gitti. Akşam dönen Karacan, 'Papatya' adını verdiği kedisinin evinin girişindeki salıncakta boğazından iple asılı öldürülmüş halde buldu. Karacan'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

"KEDİ ASMAK NEDİR"

Ailesi ile birlikte Silivri'ye gittiğini söyleyen Neslihan Karacan, baktığı köpekleri eve kapattığını, kedisini de kapının önüne bıraktığını söyledi. Döndüğünde evinin kapısının açık ve kedisi Papatya'nın da salıncakta boğazından iple asılarak öldürülmüş halde bulduğunu belirten Karacan, şunları söyledi:

Lambayı yaktığımda, maalesef kedimi ipe asılmış bir şekilde buldum. Emek verdim, bebek gibi baktım. Bunu yapanın hesabını ödemesini istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Şu hayvandan ne istediler? Şu kediden ne istediniz? Keşke gelip bana zarar verseydiniz. Kedi asmak nedir? İnsanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Bu mu insanlık?

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(DHA)

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Tekirdağ
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