Çorlu'daki tren faciası davasında yürek yakan soru: Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?

Kazada yaralanan Coşkun Yıldız, trende baldızı ve bacanağı ile yolculuk yaptığını ve kaza sırasında çok sert şekilde savrularak düştüğünü anlattı. Yıldız, "Vagonun altında sıkıştım. Etrafımda insanların hareketsiz yattığını gördüm. Yardım etmek istedim ama vagonun altında sıkıştığım için kalkamadım. Bu sırada sarı saçlı bir bayan vagonun içerisine giriyor ve insanların çantasını karıştırıyordu. Yanımda ölen bir kadının kulağındaki küpeyi çekip aldı. Benim cebimdeki telefonu almaya çalıştı ama çıkaramadı. Davaya müdahil olmak istiyorum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Oğlunu ve torununu tren kazasında kaybeden Remziye Sel de kaza gününden bu yana çok büyük acı çektiklerini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Babasını kaybeden Berkan Cesur da olayı sosyal medyadan gördüğünü, babasının vefat haberini de hastanede öğrendiğini dile getirerek, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"SEVDİKLERİMİZİ KİM ÖLDÜRDÜ HAKİM AMCA?"

Kazada babası ölen 11 yaşındaki Gölgem Gülsüm Erbil ise "Orada 4 kişi rahat rahat oturuyor, biz neden ağlıyoruz? 25 kişinin katili kim? Sizin o yaşta babanız öldü mü? Ölmedi. Benim babamı kim öldürdü? Sevdiklerimizi kim öldürdü hakim amca?" ifadesini kullandı.

Minik Gölgem Gülsüm'ün bu sözleri üzerine salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, geçen celse müzekkere yazılan teknik üniversitelere yeniden müzekkere yazılarak bilirkişilik vasıflarına haiz akademik personel listesinin gönderilmesinin istenilmesini, tanıkların mahkeme huzurunda beyanlarının alınmasına yönelik taleplerin reddini, tanık Mümin Karasu için yazılan talimatın dönüşünün beklenilmesini, müşteki Coşkun Yıldız'ın beyanında belirttiği hırsızlık suçu açısından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını, atılı suçun katalog suçlardan olmayışı, sanıkların duruşmayı takip etmeleri, kaçma şüpheleri bulunmaması nedeniyle sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddini, adli kontrol tedbirlerinin devamını ve bilirkişi heyetinin kesinleşmesinin ardından olay mahallinde bilirkişiler marifetiyle keşif yapılmasını talep etti.