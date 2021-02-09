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Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel'e mahkemeden ceza

09.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel'e mahkemeden ceza

Üç yıl önce Çorlu'da meydana gelen tren kazasında 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden anne Mısra Öz Sel'e mahkeme tarafından ceza verildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul’a gitmek üzere hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren 8 Temmuz 2018 günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından TCDD’de görevli dört kişiye “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçlamasıyla ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ACILI ANNE HAKKINDA FAVA AÇILDI

Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden acılı anne Mısra Öz Sel'e “Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” dediği için “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

MAHKEMEDEN ACILI ANNEYE CEZA

Bugün görülen karar duruşmasında acılı anneye 8 bin 840 TL para cezası veridli.

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