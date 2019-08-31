HABER

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

Çorlu’da dün meydana gelen olayda Salih Durmuş ile birlikte yolda yürüdüğü sırada arkalarından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Melike Baştürk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece korkunç olayda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu’da gündüz vakti meydana gelen olayda, market alışverişinden çıktıkları kaydedilen ve ellerindeki poşetlerle sokak üzerinde yürüyen Salih Durmuş ile Melike Baştürk güvenli kameralarına da yansıyan görüntülerde kendilerini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Kanlar içinde yerde kalan Durmuş ve Baştürk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayda ağır yaralanan Salih Durmuş hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmeşti. Bugün Melike Baştürk'ün de ölüm haberi geldi. Böylece olayda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olayda iki kişiyi vurduktan sonra kaçan katil zanlısının yakalanması için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

(İHA)

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Kayseri'de sağlıklı pastırmanın püf noktaları anlatıldıKayseri'de sağlıklı pastırmanın püf noktaları anlatıldı
Ayder’de tepkilere neden olan salıncaklar sökülmeye başlandıAyder’de tepkilere neden olan salıncaklar sökülmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu kadın cinayet

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.