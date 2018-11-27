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Çorlu Deresi şimdi de gri akıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 08:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çerkezköy'den geçen Çorlu Deresi atıklar nedeniyle gri akmaya başladı. Geçtiğimiz ay da kırmızıya bürünen kirlik nedeniyle vatandaşlar isyan etti. Çevresinde birçok fabrikanın bulunduğu derenin temizlenmesi için vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi, atıklar nedeniyle gri akmaya başladı. Vatandaşlar, geçen ay da kırmızıya bürünen deredeki kirliliğin önlenmesini istedi.

Çorlu deresi kirlilikten gri akıyor

Trakya'da kirliliği ile gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi, geçtiği Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi kesiminde griye bürünerek akmaya başladı.
Çevresinde birçok fabrika bulunan deredeki kirliliğe çevrede oturan vatandaşlar tepki gösterdi.
Vatandaşlar, derenin sürekli kirlendiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.
Çorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlüğü ekipleri, sudan numune almıştı.
Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Deresi Kirlilik kimyasal atık

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