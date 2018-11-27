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Çorlu Deresi'nden numune alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi'nin gri aktığı iddiası üzerine Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Deresi'nden, gri aktığı yönündeki ihbarlar nedeniyle numune alındı.

Geçen ay pembe renkte akmasıyla gündeme gelen derenin Çerkezköy ilçesinden geçen kısmının bir süre gri renkte aktığı yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek dere suyundan numune aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada dereden akan suyun ilk ölçüm değerlerinde anormal bir durum gözlenmediğini söyledi.

Dere boyunca inceleme yapacaklarını ifade eden Albayrak, "Derenin gri aktığı iddiasıyla ihbarı değerlendirdik ve erken saatlerde Çorlu Deresi'ne geldik. Şu an derede yapılan anlık parametlerde bir sıkıntı yok. Anlık bir kirlilik meydana gelmiş olabilir, dere hattı boyunca denetimlere bakacağız. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Dere boyu hattındaki tesislerde inceleme ve değerlendirmelerimizi yapacağız." dedi.

- Tesise ceza verilmişti

Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, bir geri dönüşüm tesisinin, çektiği boru hattıyla dereye atıklarını salması nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarında akarak gündeme gelmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda kirliliğe sebep olduğu tespit edilen işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu ve lisans kapsamı dışında atık alımı yapmasından dolayı 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Deresi gri akma iddiası Tekirdağ

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