Çorlu Deresi'nin bir süre renginin değişmesi

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çorlu Deresi'nin Çerkezköy'den geçen kesiminde atık nedeniyle renginin pembe kırmızı tonlarında akmasına ilişkin adli ve resmi işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Abban, yaptığı yazılı açıklamada, derenin renginin değiştiği ihbarının kendisine ulaşmasının ardından bir çalışma ekibi oluşturduğunu, aralarında Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Jandarma, Emniyet müdürlüğü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yetkililerinden oluşan ekibin bölge de çalışmaya başladığını kaydetti.

Geniş çaplı araştırma sonucunda atığı dereye salan tesisin tespit edildiğini ifade eden Abban, "Çalışma grubu ile derenin pembe renge dönüştüğü noktadan, Çorlu Deresi'nin akış istikametinin tersine gerekli numuneler alınmak suretiyle geniş çaplı bir araştırma başlatılmış, bataklık ve sazlık arazi boyunca deredeki kirlilik takip edilmiş ve atığı dereye veren işletme tespit edilmiştir. Tüm gece boyu devam eden çalışmalarımızın büyük bir kısmına bazı basın mensupları da katılmıştır. Atığı dereye verdiği tespit edilen işletmeye gerekli adli ve resmi işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çorlu Deresi dün akşam dereye karışan renkli atık nedeniyle bir süre kırmızı ve pembe tonlarında akmış, derenin hızlı akan bölgelerinde suyun rengi normale dönmüş, derenin durağan kısımlarında ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

Jandarma ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dereden numune almaları sonrası, yaya olarak dere boyunu tarayıp, nehre beton boru sistemiyle atık salan tesis tespit edilmişti.