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Çorlu Deresi'nin bir süre renginin değişmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

Çerkezköy Kaymakamı Abban: - "Atığı dereye verdiği tespit edilen işletmeye gerekli adli ve resmi işlemler başlatılmıştır"

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çorlu Deresi'nin Çerkezköy'den geçen kesiminde atık nedeniyle renginin pembe kırmızı tonlarında akmasına ilişkin adli ve resmi işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Abban, yaptığı yazılı açıklamada, derenin renginin değiştiği ihbarının kendisine ulaşmasının ardından bir çalışma ekibi oluşturduğunu, aralarında Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Jandarma, Emniyet müdürlüğü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yetkililerinden oluşan ekibin bölge de çalışmaya başladığını kaydetti.

Geniş çaplı araştırma sonucunda atığı dereye salan tesisin tespit edildiğini ifade eden Abban, "Çalışma grubu ile derenin pembe renge dönüştüğü noktadan, Çorlu Deresi'nin akış istikametinin tersine gerekli numuneler alınmak suretiyle geniş çaplı bir araştırma başlatılmış, bataklık ve sazlık arazi boyunca deredeki kirlilik takip edilmiş ve atığı dereye veren işletme tespit edilmiştir. Tüm gece boyu devam eden çalışmalarımızın büyük bir kısmına bazı basın mensupları da katılmıştır. Atığı dereye verdiği tespit edilen işletmeye gerekli adli ve resmi işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çorlu Deresi dün akşam dereye karışan renkli atık nedeniyle bir süre kırmızı ve pembe tonlarında akmış, derenin hızlı akan bölgelerinde suyun rengi normale dönmüş, derenin durağan kısımlarında ise atığın bıraktığı renkli tortular gözlenmişti.

Jandarma ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, dereden numune almaları sonrası, yaya olarak dere boyunu tarayıp, nehre beton boru sistemiyle atık salan tesis tespit edilmişti.

Çorlu Deresi'nin bir süre renginin değişmesi

- Çerkezköy Kaymakamı Abban: - "Atığı dereye verdiği tespit edilen işletmeye gerekli adli ve resmi işlemler başlatılmıştır"

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Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
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Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
3 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
4 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
5 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
6 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
7 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
8 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
9 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
10 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
11 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
12 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
13 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
14 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
15 / 15

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor
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Anahtar Kelimeler:
akıntı Dere Tekirdağ

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