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Çorlu gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı, 20 gözaltı

25.06.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi gece saatlerinde savaş alanına döndü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis, havaya uyarı ateşi açarak müdahale etti. O sıralarda yaşanan arbedede 2 polis beyzbol sopası darbesiyle yaralandı. Olayda ayrıca 2 kişi silah, 6 kişi bıçak ve sopalarla olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı, 20 kişi ise gözaltına alındı.

Çorlu gece vakti savaş alanına döndü! 2'si polis 10 yaralı, 20 gözaltı

Çorlu’da gece saatlerinde iki grup arasında silahlı kavgada 2’si polis 10 kişi yaralanırken, 20 kişi gözaltına alındı. Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavga, Kumyol Caddesindeki belediye binasını arkasına kadar sürdü. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis, 2 grup arasında yaşanan çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralandı. Kavgaya karışanlar arasında ise 2'si tabanca, 6'sı bıçak ve sopalarla olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın da geldiği olay yerinde arbede güçlükle önlendi.

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İŞ YERLERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan 20 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, tabancalara ait mermiler, 1 bıçak, 5 beyzbol sopası ele geçirildi. Yaşanan arbede sırasında, bölgedeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA/İHA)

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