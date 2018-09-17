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Çorlu Kaymakamı: FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele edeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi kaymakamlığına atanan Cafer Sarılı, "Ülkemize, devletimize ve asil milletimize ihanet eden başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere birliğimize ve dirliğimize kast eden tüm terör örgütlerine karşı asla müsamaha göstermeden mücadele edeceğimin bilinmesini isterim" dedi.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi kaymakamlığına atanan Cafer Sarılı, "Ülkemize, devletimize ve asil milletimize ihanet eden başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere birliğimize ve dirliğimize kast eden tüm terör örgütlerine karşı asla müsamaha göstermeden mücadele edeceğimin bilinmesini isterim" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Afyonkarahisar vali yardımcılığından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi kaymakamlığına atanan Cafer Sarılı, yeni görevine başladı. Kaymakam Sarılı'yı Hükümet Konağı önünde İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Dehri ve daire amirleri karşıladı. Karşılamanın ardından kaymakamlık makamında gazetecilere açıklama yapan Sarılı, Çorlu ve ülke için tüm gücüyle çalışacağını söyledi. Bugünden itibaren görevine başladığını belirten Sarılı, kendisine gösterilen bu teveccüh dolayısıyla teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Ülkemize, devletimize ve asil milletimize ihanet eden başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere birliğimize ve dirliğimize kasteden tüm terör örgütlerine karşı asla müsamaha göstermeden mücadele edeceğimin bilinmesini isterim. Çorlu ilçemize gelmeden evvel 10 ilçemizde kaymakam, 1 ilimizde de vali yardımcısı olarak görev yaptım. Bu görevler esnasında birçok tecrübe edindim, elbette tecrübenin sonu yok. Çorlu ilçemizde de yeni şeyler öğrenmek ve edindiğim tecrübeler ışığında her alanda ilçemize katkı sağlamak için çalışacağım. Benden önce Çorlu ilçemize hizmet eden, katkı sağlayan tüm kaymakam meslektaşlarımıza ve ilçemizi bir adım daha ileri götürebilmek adına bana vereceğiniz destek için sizlere şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım."

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