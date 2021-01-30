Çorlu polisi asayiş uygulamalarına devam ediyor

Suç unsurları ve suçlularla etkin ve kararlı bir mücadele yürüten Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik olarak kesintisiz denetim yapan Çorlu polisi şüphe üzerine durdurdukları ve arama yaptıkları C.L. ve B.F.Y. adlı şüphelilerin üzerinde iki adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Tabanca ve mermilere el koyan polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık şüphelisi tespit edilerek yakalandı

Çorlu’da meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarını da araştıran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri farklı iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarını Ö.Y. adlı şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. 31 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Her iki olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.



