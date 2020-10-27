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Çorlu polisinden şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde aralarında özel harekat ve narkotik ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 150 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde önceden belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde aralarında özel harekat ve narkotik ekiplerinin de yer aldığı yaklaşık 150 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.
Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde önceden belirlenen 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Ruhsatsız silah bulundurduğu değerlendirilen şüpheliler ile uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve hırsızlık suçlarından aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 14 suçtan aranan, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G. T. gizlendiği evinde uyuduğu sırada yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 13 fişek, 1 av tüfeği de ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonu Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcıları Aykut Efe, Fatih Bozboyacı ile Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu’nun yönetti.

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