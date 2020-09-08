Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu NSM ekipleri Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi’nde uyuşturucu madde satıcısı şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen bir iş yerinde ve iş yerinde çalışan 1 şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda fişeklenmiş halde 17 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi fişeklenmemiş halde 350 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 400 TL para ele geçirildi. İşyerinde çalışan B.S. isimli şüpheliyi gözaltına alınırken iş yeri sahibi olduğu tespit edilen S.D. adlı kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

