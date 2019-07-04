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Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası davasının dün görülen ilk duruşmasında çıkan olayların ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin davadan çekilme kararı, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygun bulanmadı, dosyadan çekilme kararını kaldırdı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası davasının dün görülen ilk duruşmasında çıkan olayların ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin davadan çekilme kararı, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygun bulanmadı, dosyadan çekilme kararını kaldırdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasının ilk duruşmasının görülmesine, dün Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik konferans salonunda başlandı. Salonun dolmasının ardından bazı aileler, içeri giremeyince kapı önünde arbede çıktı. Arbedenin ardından aileler içeriye alınmasının ardından
avukatları, duruşmanın başlamasıyla yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeri alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darp edildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darp talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.
Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti, davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi bugün, heyetin davadan çekilme kararını değerlendirdi. Mahkeme savcısı verdiği mütalaada, yaşanan olaylara değinerek, çekinme kararında belirttiği, celsede kimlik tespitine başlanmadan ve duruşma öncesinde adliye çevresinde ve
içerisinde meydana geldiği belirtilen olaylara ilişkin iddialar, mahkeme heyetinin bu hususta kanuna aykırı ve konusu suç teşkil edecek emir verdiğine ilişkin iddiaların, CMK 25/1 maddesinde düzenlenen mahkeme heyetinin tarafsızlığının, şüpheye düşürmesi gerektirir nitelik ve mahiyette olmadığı yolunda görüş bildirdi.
Mahkeme yaptığı değerlendirmede, hakimin davaya bakamayacağı hallerin CMK'nın 22 ve 23'üncü maddelerinde düzenlendiği, CMK'nın 30/2 maddesi ise hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler nedeni ile davadan çekildiğinde izlenecek kanuni usulün düzenlendiği, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 03.07.2019 tarihli duruşma zaptı ve duruşma CD'si heyetimizce incelendiği belirtildi. Mahkemenin aldığı kararda şöyle denildi:
"Bir kısım müştekiler vekillerinin yapmış olduğu taleplerin duruşma başlamadan önce gerçekleştiği iddia olunan alaylara ilişkin ilgililer, hakkında suç duyurusuna yönelik olduğu, mahkeme heyetine yönelik başkaca bir iddianın bulunmadığı, yapılan suç duyurusu talebinin ya da taraflarca bu konudan bahis yapılabilecek şikayetin muhatabı mahkeme heyeti olsa bile, sadece suç duyurusu ya da şikayetin varlığının davanın konusu ve tarafları bakamından mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürmeyeceği, bu hali ile dosya kapsamında heyetin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum bulunmadığı, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin çekilme kararının uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkeme heyeti tarafından verilen çekinme kararının CMK'nın 30/2 maddesi uyarınca uygun olmadığına, heyetin duruşmadan çekilmesi kararının kaldırılmasına, dosyanın gerekli işlemlerin yapılması için Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesine dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda isteme uygun ve kesin olarak oy birliği ile karar verildi."

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