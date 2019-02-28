Çorlu tren kazasında makinistler, tren şefi ve TCDD yöneticilerine takipsizlik

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak makinistler ile tren şefi hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. Kararda siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında tüm mağdur ve müştekilere yönelik atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Çorlu Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından verilen kararda, soruşturma aşamasında makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile kaza yapan tren şefi olarak görev yapmakta olan Hüseyin Kahraman isimli şahısların şüpheli sıfatıyla savunmalarının alındığı, savunmalarda özetle, saat 17.10 sıralarında menfez üzerinden geçerken lokomotifin aniden kontrolsüzce bulunduğu raydan yukarıya doğru zıpladığı ve tekrar raya oturduğu, sonrasında seri şekilde fren attıklarını ve acil durdurma butonuna bastıklarını, olayın olduğu yerde kendilerine daha önceden bildirilen herhangi bir kısıtlama bilgisi ya da olağan dışı bilgi olmadığını, menfez ile ray arasındaki toprak boşalmasını önceden bilebilmelerinin mümkün olmadığını, gözle de görülebilecek bir husus olmadığını, olay sonrasında derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluşlara haber verdiklerini, yolculuk öncesi ve esnasında uygulanması gereken prosedürleri uyguladıklarını beyan ederek suçlamayı kabul etmedikleri kaydedildi.

Makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile tren şefi Hüseyin Kahraman’ın olay sırasında alkolsüz oldukları, dosyaya sunulan 8 Ekim 2018 tarihli bilirkişi raporunda özetle trenin hızının saatte 110 kilometre civarında olduğu kazanın meydana geldiği kesimde izin verilen hız limiti dahilinde olduğu, bu bağlamda makinistler tarafından hız ihlalinin olmadığı, aynı gün içerisinde kazanın meydana geldiği hat üzerinden daha öncesinde birden fazla trenin geçiş yapmış olduğu ve hat ile ilgili herhangi bir olumsuz görüş belirtilmediği, lokomotif kabin içerisindeki kamera görüntülerinden hat geometrisinin düşey yöndeki bozulmasının lokomotifin geçmesiyle oluştuğu kanaatini güçlendirdiği, makinistin bu esnada koltuktan yükseldiği ve tekrar koltuğuna oturduğu, aynı anda yan kamera görüntüsünde arka vagon tekerinin raydan çıktığı ve devrildiği, makinistin hatta bir anormallik olmasını hissetmesiyle birlikte seri fren yaptığı, makinistin seri fren yapması neticesinde uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçildiği ve meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olarak kazanın şiddetini azalttığı sonucuna ulaşıldığı ve bu nedenle makinistlerin olayda kusurlu bulunmadıkları hususlarının belirtildiği bilgisine yer verildi.