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Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı

16.03.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7.

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı. Duruşma görüldükten sonra dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan kazada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Çorlu yakınlarında vagonlarının bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş 340 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin 7. duruşma Çorlu’da görüldü. Yeni duruşmanın 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Davanın ardından kazada yakınlarını kaybedenler mahkeme salonu çıkışında açıklamalarda bulundu.

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