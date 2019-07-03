Çorlu tren kazasının ilk duruşmasında arbede çıktı

Yer yetesizliği nedeniyle bazı aileler salona giremedi, mahkeme heyeti davadan çekildi.8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü ve 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasının ilk duruşmasına, yakınlarını kaybedenlerden bazılarının kapasite yetersizliği nedeniyle salona alınmaması üzerine arbede çıktı. Duruşma Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik konferans salonunda görülmeye başlandı. Avukatlar, kazada ölenlerin yakınları ve yaralananların bazıları salonun dolması üzerine dışarıda kaldı. Ailelerin itiraz etmesi ve yükselen gerilimi yatıştırmak için davayı takip eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhamı Özcan Aygun devreye girdi ancak ailer ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Duruşma salonunun önüne takviye çevik kuvvet polisleri yerleştirildi. Yaklaşık bir saat süren kargaşa ve yapılan görüşmeler sonrası salon kapısı açılarak, aileler içeri alındı. Koltukların tamamen dolduğu salonda bazı aileler, merdivenlere oturarak, duruşmayı izledi.

Mahkeme heyeti davadan çekildi Ailelerin avukatları duruşmanın başlamasıyla birlikte, yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeriye alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darbedildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darbedilme talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi. Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Heyetin çekilmesinin ardından duruşma tamamlanırken, salon boşaltıldı. Davaya aynı heyetin devam edip etmeyeceğine ya da başka heyet atanacağına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek. "Ailelerin mücadelesi devam edecek" Müdahil avukatlardan Yunus Tuğlu, mahkeme heyetinin duruşmadan çekilmesini eleştirerek, "Bu bizim için de acılı aileler için de adaletin bir an önce gerçekleşmesini bekleyen tüm taraflar için hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Bu süreçten sonra yeni bir heyet mi gelecek yoksa bu heyetin duruşmalara devam etmesi mi sağlanacak, bekleyeceğiz. Ancak, ailelerin bu mücadelesi devam edecektir" dedi.

Davada asıl kusurlu bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım "taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Öte yandan tutuksuz yargılanan sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Şefi Çetin Yıldırım da duruşma salonunda hazır bulundu. Aileler yürüyüş düzenledi Duruşma öncesinde kazada ölenlerin yakınları ve yaralı kurtulanlar ile CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yücer, İlhami Özcan Aygun'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Adalet Sarayı'na 1 kilometre mesafede toplanarak, yürüyüş düzenledi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile "Adalet istiyoruz” pankartı açan grup sloganlar eşliğinde adliye binasının önüne geldi. Burada açıklama yapan grup, adalet istediklerini dile getirip, kazada tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini dile getirdi. Kaza nasıl oldu? Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.