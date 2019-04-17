Çorlu’da “2. Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.

Çorlu’da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan ve tekstil sektöründe Türkiye’nin ve bölgemizin çok önemli bir konumda olduğunu belirten Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Bugün dünyada 7. bulunduğumuz, 28 milyar dolar ihracat yaptığımız yerlerde dünyada ilk 3’ün içerisine girerek yılda 50 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyorsak, çok daha farklı şeyler yapmalıyız. Bunları saymaya çalışırsak, başında çevre dostu üretim ve ürün, sürdürülebilir üretim ve ürün ve bu gün bulunduğumuz kongrenin asıl teması olan yenilenebilir üretim ve ürün kısmı ile başlıklar altında belki toplayabiliriz” dedi.

“Daha moda ürünler almaya çalışıyorlar”

50 milyar dolar hedefi için yapılması gerekenleri de sıralayan Canpolat, “İhtiyaçların yeniliklerle karşılanması gerekiyor. Bir başka başlık da belki markalaşma olmalıdır. Tüm bunları yapmak için de dönüp baktığımızda sanayi ve üniversitenin iş birliği yapamadığı hiç bir ülkenin bu dediklerimizi yerine getiremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de bu kongreyi çok daha fazla önemsiyorum. Bugün dünyaya dönüp baktığımızda, dengelerin değiştiğini görüyoruz. Dünyada satın almacıların, çok daha hızlı, çok daha yenilikçi, çok daha az adetli özellikle giyimlik tekstil kısmından söz edecek olursak, daha moda ürünler almaya çalıştığınız görüyoruz” diye konuştu.

Kendisinin bazı gözlemleri olduğunu da sözlerine ekleyen Canpolat, “Artık dünya uzak doğudan üretimi ve satın almayı, kendi coğrafi bölgelerine daha yakındaki bölgelere kaydırmaya çalışıyor. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Gerek uzak doğudaki üreticilerle gerek Avrupa’daki satın almacılarla konuştuğumuzda altını çizerek belirtmek istiyorum, dünyadaki satın almacılar daha coğrafyalarına yakın yerlerden satın alma yapmak istiyorlar” şeklinde konuştu.