HABER

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

  Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili asıl kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım'ın 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili asıl kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım'ın 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferinin yapıldığı, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Oluşturulan bilirkişi raporunda kazanın, 1900'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen kagir (taş ya da tuğladan) menfez ile rayların arasının sağanak nedeniyle boşalması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazadan 10 gün önce uyarılmasına rağmen gerekli bakım ve kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle bakım müdürü, yol bakım onarım şefi, hat bakım onarım memuru ile köprüler şefi olarak çalışan 4 görevli 'asli kusurlu' bulundu. Bilirkişi heyeti, rapora, tren makinistinin seri fren yaparak, uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçtiği, meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduğu ve kazanın şiddetini azalttığı kanaatine varıldığını yazdı.
'ASIL KUSURLU' 4 ŞÜPHELİYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Gözaltına alınan 4 görevli, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
SIKI ÖNLEMLER ALINDI
Tren kazasının ilk duruşması Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Duruşma öncesinde polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye polis ekipleri görevlendirildi. Adliye bahçesi ve girişlerine bariyerler konularak, girenler tek tek aramadan geçirildi.
Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralı kurtulanlar ve CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Adalet Sarayı'na 1 kilometre mesafedeki bir AVM önünde toplanarak, yürüyüş düzenledi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan aileler 'Adalet istiyoruz' pankart açtı. 'Adalet istiyoruz' yazılı tişört bulunanların sloganlar eşliğinde yürüyüşleri sırasında çevresinde polis önlem aldı. Adalet Sarayı önüne gelen aileler, burada yaptıkları açıklamada, adalet istediklerini dile getirip, kazada tüm sorumluların yargılanmasını istediklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
Toplanan aileler
Ailelerin yürüyüşe geçmesi
Sloganların atılması
Polisle yaşanan kısa tartışma
Taşınan pankartlar
Adliye önünde gelinme
Basın açıklaması
Polisin arama yapması
Güvenlik önlemleri
Detaylar

Haber-Kamera; Gurbet GÖKÇE- Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) -

==================

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Bu köpeğin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmediBu köpeğin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi
(Özel) Üniversiteli öğrenciler ormanda afete hazırlandı(Özel) Üniversiteli öğrenciler ormanda afete hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Demirören Medya Grubu satılıyor' iddiasına açıklama!

Demirören Medya Grubu satılıyor mu?

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden 'Arapça' tabela açıklaması

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İstanbul'da yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Dehşeti yaşadılar! Kurşun yağdırdı

İstanbul'da polisten 'abart egzoz' denetimi!

Polis denetimleri artırdı! Ceza yağdı

Gözlükule Höyüğü'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

9 ayrı açma noktası var! Ellerinde tuttukları o kumaşla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.