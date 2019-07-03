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Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ilk duruşmasının Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik Konferans Salonu'nda başlamasının ardından, bazı aileler salonda yer olmadığı gerekçesiyle içeriye alınmadı.

MAHKEME HEYETİ DAVADAN ÇEKİLDİ
25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ilk duruşmasının Çorlu Adalet Sarayı'nda 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik Konferans Salonu'nda başlamasının ardından, bazı aileler salonda yer olmadığı gerekçesiyle içeriye alınmadı. Aileler bu duruma tepki gösterirken, arbede yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren arbedenin ardından aileler salona aldıktan sonra, ailelerin avukatları duruşmanın başlamasıyla birlikte, yaşanan olayları gündeme getirdi. Avukatlar, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeriye alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darbedildiğini ileri sürdü. Avukatlar, darbedilme talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Mahkeme savcısı da suç duyurusunda bulunulması kararını destekleyip, mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.
Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Heyetin çekilmesinin ardından duruşma tamamlanırken, salon boşaltıldı. Davaya aynı heyetin devam edip etmeyeceğine ya da başka heyet atanacağına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek.
Müdahil avukatlardan Yunus Tuğlu, "Bir yıldır adaletin gerçekleşmesi için beklediğimiz günde duruşma düzeni öncesinde yapılamayan planlama nedeniyle duruşma düzeni sağlanamadığı dilekçenin verilmesiyle mahkeme heyeti duruşmadan çekildi. Bu bizler içinde acılı aileler içinde adaletin biran önce gerçekleşmesini bekleyen tüm taraflar için hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Bu süreçten sonra yeni bir heyet mi gelecek yoksa bu heyetin duruşmalara devam etmesi mi sağlanacak, bekleyeceğiz. Ancak, ailelerin bu mücadelesi devam edecektir" dedi.
Duruşma sonunda aileler ve avukatlar adına açıklamayı avukat Gökmen Yeşil yaptı. Yeşil, aileler ve bazı ailelerin darp edildiğini ileri sürerek, "Duruşma başladıktan sonra avukatlar, aileler, 'biz duruşma salonunun önünde, 1,5 saat bekletildik. Ve sonra a sizin ya da mahkeme heyetinin ya da savcılığın talimatıyla darp edildik' dedi. Avukatlar darp edildi, aileler darbedildi. Bunların kayıtlara geçmesini ve ilgililer hakkında suç duyurulmasında bulunmasını istiyoruz denildi. Ve üzerine yüklenen tiyatroyu devam ettiremeyeceğini anlayan mahkeme heyeti, orada yüzlerce aile hazırken, sanıklar hazırken, insanlar dertlerini anlatmaya gelmişken, şikayetlerini, sorunlarını acılarını anlatmaya gelmişken, yargılama yapmak yerine duruşma salonunu bırakıp kaçtılar. Mahkeme heyetinin ilk kararı biz dosyadan çekiliyoruz oldu. Bu konuda karar vermek üzere dosyanın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini karar verdiler" dedi.
Kazada kızı Bihter (14), kız kardeşleri Derya Kurtuluş, Emen Duman ile yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş'u kaybeden Zeliha Bilgin, kızının Bihter'in pantolonu ile mahkeme salonuna girdi. Duruşmada heyetin çekilmesinin ardından gözyaşları arasında dışarıya çıkan Zeliha Bilgin, kızının pantolonunu göstererek, gözyaşları döktü. Bilgin, "Duruşma salonunda kızımın pantolonunu gösterdiğim zaman bana ‘Şov yapıyorsun’ dediler. Böyle bir şey olur mu?” diye tepki gösterirken, güçlükle sakinleştirildi.

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