Çorlu'da 5. kattan düşen kız çocuğu öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5. kattan düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde 5. kattaki evlerinin balkonuna çıkan Meryem Altıntaş (13), henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.
Altıntaş'ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Altıntaş'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Altıntaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kız çocuğunun düşme anı, civardaki güvenlik kameralarına yansıdı.
ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı
Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...
ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi
Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum