Çorlu'da 5. kattan düşen kız çocuğu öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5. kattan düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Sinan Mahallesi'nde 5. kattaki evlerinin balkonuna çıkan Meryem Altıntaş (13), henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü.

Altıntaş'ın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Altıntaş'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Altıntaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız çocuğunun düşme anı, civardaki güvenlik kameralarına yansıdı.

