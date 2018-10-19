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Çorlu'da 5. kattan düşerek ölen çocuk defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

Çorlu'da 5. kattan düşerek ölen çocuk defnedildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5. kattan düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.

Meryem Altıntaş'ın cenazesi, Otogar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede anne Medine, baba Ali Altıntaş ile Altıntaş'ın okul arkadaşları gözyaşı döktü.

Cenazeye Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

Şeyh Sinan Mahallesi'nde 5. kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Meryem Altıntaş (13), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Çorlu yüksekte düşme

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