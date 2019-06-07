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Çorlu'da 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda 5 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Varış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu'da 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda 5 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Varış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan ilk incelemede TIR'ın otomobili yakın mesafe seyrettiği, otomobilin ise emniyet şeridi yerine yolun ortasında durduğu belirlendi.
Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen kazada, İstanbul'dan Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet Varış'ın kullandığı 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yandı. Tek kapılı otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin öldü.
Kazanın ardından Ergene İlçesi Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Varış, ifadesinde, otomobilin önünde son anda durduğunu söyledi. Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Fren yaptım ama duramadım ve otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı. Gücüm yetmedi. Diğer yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleri ile yardım için koştular ama söndüremedik. Alevler çok büyüktü. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Varış, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAKIN TAKİP İDDİASI
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerinin 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Yapılan ilk incelemede TIR sürücüsünün otomobile yakın mesafede seyrettiği belirlendi. Otomobilin ise emniyet şeridinde durması gerekirken, yolda durduğu ve TIR'ın çarpmasıyla kazanan meydana geldiği tespit edildi. Savcılık kazayla ilgili bilirkişi ataması yapacağı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Çorlu'da 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandıÇorlu'da 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandıÇorlu'da 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandıÇorlu'da 5 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandı

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