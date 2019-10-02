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Çorlu’da 6 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 18:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 kilo 700 gram bonzai adı verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 kilo 700 gram bonzai adı verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde plakası önceden tespit edilen bir araçla ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Çorlu’nun giriş ve çıkışlarında uygulama noktası kurarak plakası tespit edilen aracı beklemeye başlayan polis ekipleri şüpheli aracı Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 6 kilo 700 gram bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü V.Y. adlı şüpheliyi gözaltına alan ve uyuşturucu maddelere el koyan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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