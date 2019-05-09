Çorlu'da 8 gündür kayıp Başak'ın aranmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 gündür kayıp işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı arama çalışmaları sürüyor.

Önerler Mahallesi'ndeki evlerinden 8 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Başak Saral'ı (16) arama çalışmaları hem Çorlu hem de İstanbul'ın Silivri ilçesinde sürdürülüyor.

Tekirdağ Valiliği, kayıp Başak'ı arama çalışmalarına katılmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi talebinde bulundu. Daha sonra gelen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 13 kişilik ekip, arama çalışmalarına destek verdi.

Sosyal medya gruplarından yapılan paylaşımların yanı sıra kentteki reklam panolarına da kayıp Başak Saral'ın fotoğrafı ile bulunması halinde irtibata geçilebilecek numaraların yer aldığı ilanlar asıldı.

Bu arada kayıp Başak Saral'a ait cep telefonunun en son Silivri'nin Seymen Mahallesi'nde sinyal verdiği, daha sonra sinyalin kesildiği öğrenildi.

