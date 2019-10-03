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Çorlu'da, depremde hasar gören okulun bir binası boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Ortaokulu'nun bir binası boşaltıldı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- MARMARA Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Ortaokulu'nun bir binası boşaltıldı. Bu nedenle okulda, ikili eğitime geçildi.

Silivri açıklarında, 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul'dan sonra en fazla hissedildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu Ortaokulu'nun bir binasında derin çatlak oluştu. Hasar gören bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

İKİLİ EĞİTİME GEÇİLDİ

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 2 bin 55 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bir binasında, çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Okul binasının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası tedbir amaçlı boşaltıldığını söyleyen Sarılı, "Çorlu Ortaokulu'nun C blok dediğimiz binasında büyük bir çatlak meydana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binada inceleme yaptı ve binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi. Biz de bu karar doğrultusunda tekli eğitim olan okulumuzu ikili eğitime çevirmiş olduk. Her türlü tedbir alınmıştır, velilerimize de gerekli bilgilendirmeyi yapmış bulunmaktayız" dedi.

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