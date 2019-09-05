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Çorlu'da doktorun darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın doktor, kadın hastası tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir doktor, kadın hastası tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Fidanlık Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen N.P, diş ağrısı çekmesi nedeniyle kadın doktor E.O'dan antibiyotik yazmasını istedi.

Dr. E.O. ise muayene olması ve teşhis konabilmesi için kendisini uzman hekime sevk edebileceğini belirtti. Kadın hasta N.P, talebinin karşılanmaması üzerine doktor E.O'yu darbetti.

Daha sonra N.P, aile sağlığı merkezinden uzaklaşırken doktor E.O, çevredekilerin çağırması üzerine gelen polis ekiplerine N.P'den şikayetçi oldu.

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Çorlu darp iddiası doktor

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