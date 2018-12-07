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Çorlu'da durdurulan araçta kaçak 'cep telefonu' ile 'elektronik sigara' ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 22:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, kaçak cep telefonu ile elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, kaçak cep telefonu ile elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çorlu ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine, bilinen aracı takibe aldı. Hafif ticari aracı ilçede durdurup arama yapan polis, kolilerin içerisinde 73 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu ve telefon parçaları ile 1010 adet elektronik sigara ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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