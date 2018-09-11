HABER

Çorlu'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

Çorlu'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da, bir restoranda kaynak yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Askeri Havaalanı mevkisinde bulunan bir restoranda çalışan Emrullah Özkan (50), kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden diğer restoran çalışanları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Özkan'ı ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Burada yapılan müdahaleye karşın Özkan, hayatını yitirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Özkan'ın, evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleriBedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri
Afrin şehidinin eşinden ağlatan paylaşımAfrin şehidinin eşinden ağlatan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu elektrik akımı hayatını kaybetti işçi

En Çok Okunan Haberler

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Ev almak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiler

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Janel Parrish evlendi! Düğünden önce üstsüz yakalandılar

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

Karma eğitim kaldırıldı mı? Hükümetten karma eğitimin kaldırıldığı iddialarına cevap

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Evli kuzenine mesaj gönderdiği için infaz edildi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

Pendik'te bir okulda rehin alınan genç kız konuştu: Umut'u seviyorum, şikayetçi değilim

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

Şarbon bu kez de Kayseri'ye sıçradı! Hayvan ölümleri sonrası 2 mahalle karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.