Çorlu'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da, bir restoranda kaynak yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yolu Askeri Havaalanı mevkisinde bulunan bir restoranda çalışan Emrullah Özkan (50), kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark eden diğer restoran çalışanları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Özkan'ı ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Burada yapılan müdahaleye karşın Özkan, hayatını yitirdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hayatını kaybeden Özkan'ın, evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.
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